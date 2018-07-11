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Компани: нынешнему поколению сборной Бельгии может выпасть ещё один шанс
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Компани: нынешнему поколению сборной Бельгии может выпасть ещё один шанс 

Чемпионат.com 4 часа назад
Защитник сборной Бельгии Венсан Компани прокомментировал поражение от Франции (0:1).
«Конечно, не секрет, что наша команда огорчена. Но я считаю, что мы сыграли против французов очень дисциплинированно. У нас были свои моменты в основное время. Сложно, когда встречаются разные по стилю команды. Соперник заслужил уважение.
Посмотрим, был ли это последний шанс для нынешнего поколения бельгийцев. В футболе всегда может выпасть ещё один шанс. Такое предубеждение может существовать, иногда игроки оправдываются этим. В любом случае у нас талантливая команда, мы должны извлечь опыт», — передаёт слова Компани корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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