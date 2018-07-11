Компани: нынешнему поколению сборной Бельгии может выпасть ещё один шанс

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани прокомментировал поражение от Франции (0:1).

«Конечно, не секрет, что наша команда огорчена. Но я считаю, что мы сыграли против французов очень дисциплинированно. У нас были свои моменты в основное время. Сложно, когда встречаются разные по стилю команды. Соперник заслужил уважение.