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Моуринью объяснил, почему так много голов на ЧМ-2018 забивается после стандартных положений
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Моуринью объяснил, почему так много голов на ЧМ-2018 забивается после стандартных положений 

RT на русском 4 часа назад
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, объяснил, почему много голов на мировом первенстве было забито после розыгрыша стандартных положений.
Единственный гол в полуфинале ЧМ-2018 Франция — Бельгия был забит французским защитником Самюэлем Умтити после подачи с углового.
«Голы из стандартов можно отрабатывать на тренировках, не нанося ущерба физическому состоянию. Когда на таком турнире чувствуешь усталость, сложно отрабатывать тактику, есть опредлённый риск травм. Остаётся только отрабатывать стандарты. Не надо бегать, тратить энергию. Стандарты исполняются в расслабленном режиме как часть восстановительной тренировки. Тогда становишься опасным в этом плане. Умтити хорошо пробил, но важным было качество подачи», — заявил Моуринью в эфире RT.
Он также отметил молодой возраст большинства игроков сборной Франции.
«У Франции — молодая сборная. Рафаэль Варан выглядит игроком с 20-летним опытом, но на вид он младше 25. Молоды Антуан Гризманн, Лукас Эрнандес, Килиан Мбаппе. Только Оливье Жиру и Уго Льорису больше 30», — сказал Моуринью.
Ранее Жозе Моуринью подвёл итоги выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.
RT на русском: последние новости
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