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Алдервейрелд: считаю, что Мбаппе хотел убить игру
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Алдервейрелд: считаю, что Мбаппе хотел убить игру 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мнением о нападающем национальной команды Франции Килиане Мбаппе после матча 1/2 финала чемпионата мира—2018 Франция — Бельгия (1:0).
«Мбаппе концовку матча провел на газоне? Да, он прошёл дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее», — передаёт слова Алдервейрелда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, где встретится с победителем пары Хорватия — Англия. Бельгийская национальная команда сыграет в матче за третье место.
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