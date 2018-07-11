Алдервейрелд: считаю, что Мбаппе хотел убить игру

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мнением о нападающем национальной команды Франции Килиане Мбаппе после матча 1/2 финала чемпионата мира—2018 Франция — Бельгия (1:0).

«Мбаппе концовку матча провел на газоне? Да, он прошёл дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее», — передаёт слова Алдервейрелда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева

Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, где встретится с победителем пары Хорватия — Англия. Бельгийская национальная команда сыграет в матче за третье место.