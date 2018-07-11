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Самюэль Юмтити — о голе бельгийцам: «Когда роста не хватает, нужна решимость»
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Самюэль Юмтити — о голе бельгийцам: «Когда роста не хватает, нужна решимость» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник сборной Франции Самюэль Юмтити на пресс-конференции после победы в полуфинале чемпионата мира над Бельгией (1:0) отметил, что забить гол ему помогла решимость, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. Игрок замкнул головой навес с углового.
— Как вы выиграли единоборство у Феллаини? Он выше вас на 11 сантиметров.
— Когда роста не хватает, нужна решимость, желание забить, это нам и помогло. Это был удачный удар с углового. Феллаини хороший игрок, но мне удалось забить.
— Вас теперь считают талисманом сборной Франции. Согласны?
— Я не талисман сборной. Мы же не победили в финале чемпионата Европы, так что теперь хочу выиграть в Москве.
Франция — Бельгия
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