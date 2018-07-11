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Вертонген: нынешняя сборная Бельгии заслуживала большего на ЧМ-2018
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Вертонген: нынешняя сборная Бельгии заслуживала большего на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 4 часа назад
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче полуфинала чемпионата мира — 2018.
«Франция была очень хороша в обороне, это позволило им победить за счёт всего одного реализованного момента. Думаю, у Бельгии по-прежнему шикарная команда. Нам нужно продолжать развиваться. Эта команда заслужила большего, чем матч поражение в полуфинале. Теперь нам остаётся только отдать все силы в матче за бронзовые медали», — передаёт слова Вертонгена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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