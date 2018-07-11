Алдервейрельд: «Победила более „футбольная“ команда»

Максим Фридман. Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрельд подвёл итоги матча с Францией (0:1) в полуфинале чемпионата мира. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.ру"

— Сегодня победила более «футбольная» команда, если можно так сказать. Они неплохо комбинировали, создавали опасные моменты и в конечном счёте реализовали один из них. Думаю, что в следующий раз нам нужно сделать что-то ещё более крутое и необыкновенное, чтобы выйти в финал и, конечно же, выиграть кубок мира. Мы ни в коем случае не останавливаемся. Это послужит нам уроком, из которого мы сделаем определённые выводы.

Сборная Бельгии в итоге сыграет в матче за третье место, который состоится в субботу.