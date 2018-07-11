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Алдервейрельд: «Победила более „футбольная“ команда»
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Алдервейрельд: «Победила более „футбольная“ команда» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрельд подвёл итоги матча с Францией (0:1) в полуфинале чемпионата мира. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Максим Фридман.
— Сегодня победила более «футбольная» команда, если можно так сказать. Они неплохо комбинировали, создавали опасные моменты и в конечном счёте реализовали один из них. Думаю, что в следующий раз нам нужно сделать что-то ещё более крутое и необыкновенное, чтобы выйти в финал и, конечно же, выиграть кубок мира. Мы ни в коем случае не останавливаемся. Это послужит нам уроком, из которого мы сделаем определённые выводы.
Сборная Бельгии в итоге сыграет в матче за третье место, который состоится в субботу.
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