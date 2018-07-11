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Дешам: 14 юных игроков сборной Франции сегодня познали, что такое чемпионат мира
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Дешам: 14 юных игроков сборной Франции сегодня познали, что такое чемпионат мира 

Чемпионат.com 4 часа назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией (1:0).
«Да, у нас очень молодая команда. 14 юных игроков сегодня познали, что такое чемпионат мира. Они прогрессируют, я очень ими горжусь. Очень горжусь их выдержкой. На данном этапе мы можем покорять горы.
Я согласен с Роберто Мартинесом, что именно стандарт решил всё. Бельгия очень сильная, атлетичная и высокорослая команда. Они лучше контролировали матч. Но мои игроки были готовы были к любому сценарию. Нам нужно быть прагматичными — мы это сделали. Но давайте будем реалистами, мы ведь забили и создали очень много моментов — могли забить ещё.
Все игроки заслужили похвалы, но Погба сегодня был монстром и успевал отрабатывать во всех зонах. Он знал, что делать, играл чисто и креативно. Скажу честно, он очень экспрессивный игрок. Поль знает, что нужно делать на поле, он сильно вырос за последнее время», — передаёт слова Дешама корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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