Витсель: «Бельгия контролировала мяч в игре с Францией. У нас было превосходство»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал поражение от Франции (0:1) в полуфинале ЧМ-2018.

«Было очень тяжело, но мы смогли противостоять команде, которая играла очень высоко. Мы играли с командой, которая не прощает ошибок. На протяжении всего матча Бельгия контролировала мяч и у нас было превосходство. Нам было сложно отвечать на то, что создавали французы во втором тайме, но это происходило не потому, что у нас не хватало качеств, а потому, что Франция играла на очень высоком уровне.

Мы очень расстроены, мы не хотели, чтобы Россия так сыграла (россияне проиграли хорватам, которые могут стать соперниками бельгийцев в матче на 3-е место), но будем играть с другой командой за третье место, и мы хотим выиграть этот матч», — передает слова Витселя корреспондент Sport24.ru Алина Матинян

В матче за третье место Бельгия сыграет против победителя пары Хорватия — Англия. Эта встреча состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21:00 мск.