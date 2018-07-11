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Витсель: «Бельгия контролировала мяч в игре с Францией. У нас было превосходство»
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Витсель: «Бельгия контролировала мяч в игре с Францией. У нас было превосходство» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал поражение от Франции (0:1) в полуфинале ЧМ-2018.
«Было очень тяжело, но мы смогли противостоять команде, которая играла очень высоко. Мы играли с командой, которая не прощает ошибок. На протяжении всего матча Бельгия контролировала мяч и у нас было превосходство. Нам было сложно отвечать на то, что создавали французы во втором тайме, но это происходило не потому, что у нас не хватало качеств, а потому, что Франция играла на очень высоком уровне.
Мы очень расстроены, мы не хотели, чтобы Россия так сыграла (россияне проиграли хорватам, которые могут стать соперниками бельгийцев в матче на 3-е место), но будем играть с другой командой за третье место, и мы хотим выиграть этот матч», — передает слова Витселя корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
В матче за третье место Бельгия сыграет против победителя пары Хорватия — Англия. Эта встреча состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21:00 мск.
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