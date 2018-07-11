Куртуа: победитель на стадии полуфинала ЧМ определяется по нюансам

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился впечатлениями от матча 1/2 финала чемпионата мира—2018 с командой Франции (0:1).

«Хороший матч, французы били низко, но мы хорошо играли в пас, здорово проводили контратаки. Жалко проигрывать в полуфинале, но это футбол, такое случается. Игра была сложной до забитого гола. Сложно было дать первый пас.

Мы довольны своей игрой, сейчас нужно абстрагироваться от этого результата и готовиться к матчу за третье место. Мы горды, но, конечно, мы не на 100 процентов довольны, потому что будем бороться только за бронзу. Мы рассчитывали на игру в финале. Сложно будет сыграть в субботу. Победитель на стадии полуфинала определяется по нюансам.