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Куртуа: победитель на стадии полуфинала ЧМ определяется по нюансам
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Куртуа: победитель на стадии полуфинала ЧМ определяется по нюансам 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился впечатлениями от матча 1/2 финала чемпионата мира—2018 с командой Франции (0:1).
«Хороший матч, французы били низко, но мы хорошо играли в пас, здорово проводили контратаки. Жалко проигрывать в полуфинале, но это футбол, такое случается. Игра была сложной до забитого гола. Сложно было дать первый пас.
Мы довольны своей игрой, сейчас нужно абстрагироваться от этого результата и готовиться к матчу за третье место. Мы горды, но, конечно, мы не на 100 процентов довольны, потому что будем бороться только за бронзу. Мы рассчитывали на игру в финале. Сложно будет сыграть в субботу. Победитель на стадии полуфинала определяется по нюансам.
Я провёл шикарный матч? Я доволен своим вкладом на этом турнире. Мы постараемся занять третье место на ЧМ. У нас не то поколение, которое было в 1986 году. Думаю, через 20-30 лет нами тоже будут гордиться. Надеюсь, что мы сможем в будущим добиться успехов, мы ещё молоды", — передаёт слова Куртуа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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