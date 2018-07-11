Самюэль Умтити: Надеемся вернуть титул чемпионов во Францию

— Вы выигрывали раз за разом все единоборства, хотя вы ниже соперников, против которых играли. За счет чего? — Это все не важно. Главное — повезло обыграть Феллаини, когда удачно мяч летел после углового.

— Вы были в прошлом составе команды. Вы прямо талисман команды? — Я не талисман. На Евро мы не выиграли. Надеюсь, что удастся вернуть главный титул на родину.

Напомним, в финале чемпионата мира французы 15 июля встретятся с победителем матча Хорватия — Англия, который состоится завтра, 11 июля в «Лужниках» (Москва) и начнется в 21:00 по местному времени.