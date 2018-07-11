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Кевин де Брюйне считает, что бельгийцы могут гордиться выступлением своей команды на ЧМ
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Кевин де Брюйне считает, что бельгийцы могут гордиться выступлением своей команды на ЧМ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне считает, что выступление его команды на ЧМ-2018 можно уже признать успешным, несмотря на поражение от команды Франции в полуфинале турнира. Такое мнение футболист высказал журналистам.
Полуфинальный матч между командами Бельгии и Франции завершился победой французов со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота бельгийцев забил Самюэль Умтити.
"Я горжусь тем, что мы сделали как команда [на турнире], мы должны быть счастливы, хотя и немного разочарованы, но это футбол. Мы сделали все, что могли и сделаем в субботу [в матче за третье место]. Мы маленькая страна, нам очень повезло и мы можем быть счастливы, что мы имеем такую команду [которая выступает сегодня], у нас нет ресурсов, инфраструктуры, денег, которые имеют другие страны, но у нас хорошая команда", — сказал игрок.
Он отметил, что игра с французами проходила на равных и обе команды имели достаточно шансов, чтобы добиться успеха в матче. «Французы очень хорошая команда — они играют по всему миру в хороших клубах. Игра складывалась 50 на 50 и именно угловой [с которого был забит гол] сделал разницу», — сказал Де Брюйне.
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