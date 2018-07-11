Болельщики покидают фан-зону в Петербурге

Франция — первый финалист чемпионата мира по футболу. В напряженной игре «трехцветные» обыграли сборную Бельгии. Судьбу матча решил один-единственный гол. Автором победного мяча стал защитник Самюэль Умтити. Он отличился в начале второго тайма. Несмотря на все попытки бельгийцев свести матч хотя бы к ничьей, счет больше не изменился — 1:0.

Таким образом, Франция в третий раз в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. Вместе с болельщиками в Петербурге за игрой наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова

Сегодня в Петербург ожидает «французская» ночь: Бельгия уступила сборной Франции всего один гол и теперь возвращается домой. В настоящее время бельгийские болельщики покидают фан-зону в центре города.

Всего за матчем наблюдали как минимум 60 тысяч болельщиков, в фан-зоне — 15 тысяч человек, не говоря уже о тех, кто следил за матчем перед экранами своих телевизоров или в спортбарах.

Однако беспокоится футбольным фанатам о том, как они доберутся до дома не стоит: общественный транспорт будет работать сегодня до 03:00.

Добавим, что соперник «трехцветных» станет известен в среду: в Москве встретятся Англия и Хорватия.

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