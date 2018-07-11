Как Дешам этого добился?! Гризманн и Жиру пахали в обороне, как Канте!

Вторая раз подряд сборная Франции сыграла на ноль в плей-офф ЧМ-2018 — за сухарем в четвертьфинале с Уругваем (2:0) последовала удачная выпечка с Бельгией в полуфинале (1:0).

Так организованно, как Франция, всей командой на ЧМ-2018 не защищается больше ни одна команда. И это заслуга Дидье Дешама. Будучи футболистом, он был бойцом. Сейчас «трехцветные» напоминают Дешама-игрока. При обороне во всех членов команды вселяется бесстрашие Рафаэля Варана и вездесущность Н’Голо Канте — двух главных разрушителей «трехцветных», если выбирать по одному из двух линий.

Умение игрока работать на команду для Дешама затмевает все остальное. В том числе голевую производительность. Жиру не забил ни одного гола за 465 минут! Но тренер с восторгом описывает пользу, которую спортсмен приносит: «Он очень щедрый нападающий. Видели, как форвард сделал голевой пас одним касание в игре с Аргентиной? Оливье также создает зоны Мбаппе и Гризманну. А еще пашет в обороне».

У наставника и мысли нет, чтобы не включать в плей-офф форварда «Челси» в стартовый состав. И тот доверие отрабатывает. И матч с Бельгией отличный пример. О пользе Жиру в нем чуть ниже.

Отбирая мяч, «трехцветные» молниеносно атакуют. Быстрыми наступлениями нынешняя Франция напоминает «Монако» Леонарду Жардима образца сезона-2016/17, когда «монегаски» добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Когда о таком сравнении перед четвертьфиналом удалось спросить Дешама, он был непоколебим: «Нет-нет, у нас свой стиль. Мы играем по-другому. У нас иная система построений».

Ну, точно — тренер прав, системы разные. Хоть схема и одна — 4-4-2. Матчи Франции с Уругваем и Бельгией на это указали. «Монако» не задействовал при обороне двух форвардов у своей штрафной, как то делает Франция! Жардим не выстраивал такую непреодолимую защитную линию, какую строит Дешам!

Как и в предыдущей игре — с Уругваем, с Бельгией французы преуспели в разрушении. Благодаря командной игре.

В тройку лучших футболистов по отборам в матче с Бельгией вошли Оливье Жиру и Антуан Гризманн ! Два форварда. Первый предпринял 7 попыток, второй 8, как и Поль Погба Цифра Н’Голо Канте — 5. При этом нападающий «Челси» преуспел в 86% ситуаций! Показатель игрока «Атлетико» хуже — 25% удачных попыток. Но иногда важно просто навязать борьбу и оттеснить соперника. Хавбек «МЮ» по удачности попыток расположился между двумя форвардами — 50%.

Жиру можно ругать за реализацию моментов. Вот и в игре с Бельгией из шести его ударов ни один не пришелся в створ ворот. На турнире в рамку ему попасть еще так и не удалось. Но критиковать форварда за работу на команду язык не поворачивается. Лучше него показатель удачных отборов из игроков, совершивших более четырех попыток, выдал лишь Блез Мтаюиди — 5 удачных из 5. Но амплуа Матюиди подразумевает такой урожай: его родная позиция — центральный полузащитник. Жиру же продемонстрировал эксклюзивную для нападающего цифирь.

Против Бельгии Франция использовала персонально-зонную оборону. «Красные дьяволы» атакуют по схеме 3-4-3. Подопечные Дешама оставляли в покое тройку защитников соперника, а вот остальных футболистов разбирали. Жиру и Гризманн действовали против двух ближних к оборонцам хавбеков. С первых минут ими были Дембеле и Витсель.

Нападающему «Челси» чаще всего выпадало противостоять полузащитнику «Тоттенхэма». В итоге тот был заменен раньше всех в матче — на 60-й минуте. Это незабивной Жиру постарался!

Когда Дембеле ушел с поля, Жиру принялся докучать других игроков. Чаще всего им оказывался Де Брюйне. Но Азар тоже попал под бдительного нападающего.

При обороне нападающие у Франции обороняются в той же степени, что и защитники, и полузащитники. Дидье Дешаму нужна компактная защитная линия, где не будет отдыхающих. Гризманн и Жиру — те форварды, которые вписываются в подобную философию.

Данная игра Франции в обороне — уже правило. Так же было в предыдущих матчах. Например, с Аргентиной. В той встрече Гризманн накрывал Месси в собственной штрафной площадке. А Жиру лишал мяча Маскерано на подступах к ней.

С точки зрения игры в обороне игра с Бельгией Жиру удалась на 100%. А Гризманн лучшее представление выдал в матче с Уругваем в четвертьфинале — 9 отборов, 67% удачных. Они определенно друг друга стоят.

Однажды главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти на теоретическом занятии показал всей команде, как Мохаммед Салах (он тогда играл в составе «джалоросси») совершил забег на 70 метров и разрушил прорыв соперника к своим воротам. Итальянец привел египтянина в качестве примера, как нужно отдаваться на футбольном поле. Если Франция станет чемпионом мира, то во всех футбольных школах страны должны приводить в пример Гризманна и Жиру. Как командных бойцов. Без таких людей футбол не живет.

Статистика: Instat. Кадры: «Россия 1», TF1.

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По материалам: www.sovsport.ru