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Дидье Дешам: «Согласен с Мартинесом — игру решил „стандарт“
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Дидье Дешам: «Согласен с Мартинесом — игру решил „стандарт“ 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции после победы в полуфинале чемпионата мира-2018 над Бельгией (1:0) отметил, что полузащитник Поль Погба​ сыграл важную роль в успехе, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ
— Почему вы не хотите говорить о 1998-м? — вопрос Дешаму.
— Нужно жить сегодняшним днем. Все игроки знают мою историю, знают, что я стал чемпионом мира. Хотя кое-кто даже не родился тогда. Я не могу сравнивать их даже с теми, кто играл за сборную Франции десять лет назад. Не могу сказать, что я не горжусь тем, что произошло в 1998-м. Но эта страница перевернута, нельзя оглядываться назад.
Роберто Мартинес сказал, что игру определил один «стандарт». Согласны?
— Согласен. Мы знали о сильнейших сторонах бельгийцев, они — сильные, высокие, атлетичные ребята. Хорошо играют в обороне, заставили нас напрячься. Мы нашли бреши в защите бельгийцев, но могли бы найти больше, если бы были более аккуратными.
— Какую роль в победе сыграл Погба?
— Все игроки достойны победы, но Погба был эффективен, хотя Мартинес отрядил Феллаини опекать его. Из-за этого Погба меньше контролировал мяч. Но я хочу сказать, что Поль вырос за последнее время.
Франция — Бельгия
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