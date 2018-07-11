Гризманн: Дешам даёт невероятно классные советы, он — уникальный человек

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Бельгией (1:0) в полуфинале чемпионата мира — 2018. «Я очень рад. Для меня было главной целью играть в финале, и сейчас я сделаю это. Я был уверен, что я начну играть ещё лучше после групповых игр. Дидье Дешам ? Он даёт невероятно классные советы, он реально уникальный человек.

Евро — 2016? Наша команда отличалась от той, которая была в 2016, поэтому и результат должен быть другой», — передаёт слова Гризманна корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков

Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.