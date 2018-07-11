Моуринью объяснил высокую результативность на ЧМ-2018 со стандартов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил высокую результативность со стандартных поражений на чемпионате мира — 2018, передает RT.

В полуфинальном матче мундиаля Франция — Бельгия единственный мяч был забит защитником «трехцветных» Самюэлем Умтити после подачи с углового.

"Голы из стандартов можно отрабатывать на тренировках, не нанося ущерба физическому состоянию. Когда на таком турнире чувствуешь усталость, сложно отрабатывать тактику, есть определенный риск травм. Остается только отрабатывать стандарты", — сказал тренер.

Также португальский специалист похвалил французскую команду.

Ранее сообщалось, что Моуринью считает ЧМ-2018 потрясающим.