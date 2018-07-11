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Моуринью объяснил высокую результативность на ЧМ-2018 со стандартов
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Моуринью объяснил высокую результативность на ЧМ-2018 со стандартов 

Газета.Ru 3 часа назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил высокую результативность со стандартных поражений на чемпионате мира — 2018, передает RT.
В полуфинальном матче мундиаля Франция — Бельгия единственный мяч был забит защитником «трехцветных» Самюэлем Умтити после подачи с углового.
"Голы из стандартов можно отрабатывать на тренировках, не нанося ущерба физическому состоянию. Когда на таком турнире чувствуешь усталость, сложно отрабатывать тактику, есть определенный риск травм. Остается только отрабатывать стандарты", — сказал тренер.
Также португальский специалист похвалил французскую команду.
"У Франции — молодая сборная. Рафаэль Варан выглядит игроком с 20-летним опытом, но на вид он младше 25. Молоды Антуан Гризманн, Лукас Эрнандес, Килиан Мбаппе. Только Оливье Жиру и Уго Льорису больше 30", — заключил наставник.
Ранее сообщалось, что Моуринью считает ЧМ-2018 потрясающим.
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