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Поль Погба: Мы хотим выиграть этот финал!
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Поль Погба: Мы хотим выиграть этот финал! 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Это был тяжелый матч для обеих команд. Разница была в деталях. Мы были очень сильны в защите, забили гол с углового. Теперь нас ждет большой матч — финал чемпионата мира. Возможно, последний для кого-то. Мы хотим его выиграть, — приводит слова Погба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира сборная Бельгии уступила французам со счетом 0:1. Единственный гол на 51 минуте забил Самюэль Умтити.
В финале французы встретятся с победителе матча Хорватия — Англия, который пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Бельгийцы матч за третье место проведут 15 июля в Петербурге.
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