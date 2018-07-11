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Дидье Дешам: «Мои ощущения отличаются от тех, что были 20 лет назад»
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Дидье Дешам: «Мои ощущения отличаются от тех, что были 20 лет назад» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции после победы в полуфинале чемпионата мира над Бельгией (1:0) отметил вклад футболистов в успех, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
— Верите в судьбу? В полуфинале чемпионата мира-1998 два гола забил защитник Тюрам, а сейчас снова защитник Юмтити.
— Я не буду сравнивать эту команду с той, что была тогда. У меня молодая сборная, 14 игроков которой никогда не выступали на чемпионатах мира. И их прогресс значителен. Через два-четыре года они будут еще более конкурентоспособными. Я горжусь игроками, их настроем. Надо отдать должное моим футболистам.
— Что вы ощущаете сейчас? Похожи ли эти чувства на те, что вы испытывали 20 лет назад, когда игроком стали чемпионом мира?
— Все отличается, все не так. Моя роль изменилась. Я счастлив за игроков и сам за себя, рад за свою семью. Финал — это предмет для гордости. До чемпионата мира некоторые игроки лишь говорили о возможности стать чемпионами мира, а сейчас мы в финале. Хотя мы все еще не чемпионы мира.
Франция — Бельгия
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