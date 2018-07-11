«Роналду? Всего наилучшего!» Французы — о финале ЧМ и уроке Евро-2016

Килиан Мбаппе: Пусть каждый думает, что хочет

— Очень сложны было играть, ведь борьба происходила на каждом участке поле. Я рад, что мы смогли забить со стандарта. Мы играли вместе, играли как одна команда, и мы должны быть вместе, чтобы выиграть в финале. Надо отдохнуть и восстановиться к финалу, это будет очень сложный матч. Бельгия контролировала ход игры, скорость матча и перекрывала зоны. Нам было трудно, но мы боролись всей командой, поэтому нам было легко преодолеть это сопротивление.

— Вас критикуют за ваше поведение на поле. — Каждый пусть думает, что хочет. Если я кого-то обидел, извините.

Антуан Гризманн : Все равно, с кем встретимся в финале

— Мы хорошо потрудились, вышли в финал. Теперь нужно отдохнуть и восстановить силы. Сейчас я счастлив, хочу немного отключиться и не думать об игре в воскресенье. Когда посмотрим второй полуфинал и узнаем соперника, тогда и будем что-то решать. Англия или Хорватия — мне все равно, с кем встретиться в финале. Перед началом турнира мы планировали отыграть все семь матчей, теперь остался один, но о чемпионстве пока мыслей нет.

У Бельгии много талантливых игроков в атаке, но мы хорошо сыграли в обороне, хотя в первые минуты нам было сложно, когда Льорис совершил несколько отличных сейвов. Потом мы забили и удержали победный счет: мне удалась хорошая подача, а Юмтити классно выпрыгнул. Мы отрабатывали это на тренировках, поэтому все удалось.

— Вы наверняка будете претендовать на «Золотой мяч». — Я об этом вообще не думаю.

Поль Погба : Не так важно, как мы играли

— Мы очень довольны. Осталась только одна игра. В похожей ситуации мы оказались на чемпионате Европы два года назад, но тогда выиграть не удалось. Мы хотим стать чемпионами мира. Предстоящую финальную игру нельзя сравнивать с матчем против Бельгии или четвертьфиналом. В Москве нужно будет выложиться по полной. — В социальных сетях полно фотографий из раздевалки сборной Франции, вы достаточно бурно праздновали. — Это уже прошлое. Сейчас нужно думать о финальной игре. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы стать чемпионом мира, но это футбол. Бывает так, что ты играешь хорошо все 90 минут, но проигрываешь. Об этом очень важно не забывать, когда мы выйдем на поле в воскресенье. — Почему против Бельгии Франция выбрала оборонительную тактику? — Я не согласен, что мы по большей части действовали в защите. У нас были разные матчи, на полуфинал тренерский штаб выбрал такой план, и мы добились хорошего результата. Значит не так уж и важно, как мы играли. Ведь вы прекрасно понимаете, что у Бельгии классная команда, они обыграли Бразилию! Теперь их ждет матч за третье место, это тоже показатель их мощи.

— С кем больше хотите сыграть в финале? — Честно говоря, сказать сложно. Это не так уж и важно, ведь нам в любом случае играть с топовой сборной. Разумеется, сейчас мы счастливы, но мы все еще далеки от трофея. Впереди еще Англия или Хорватия. Нужно снова сфокусироваться, действовать аккуратно и играть не менее сосредоточенно, чем в матче с Бельгией. С точки зрения тактики, обороны и физической готовности быть настолько же успешными, как сегодня.

— Чувства сумасшедшие, невероятные! Знаете, мы ведь проиграли два года назад один финал, поэтому сейчас очень важно крепко стоять на ногах, оставаться на земле.

— То поражение в финале стало для вас уроком наверняка. Что именно вы извлекли из него? — У нас в команде произошло много изменений, многие игроки тогда были в составе, а сейчас в него не попали. Но есть и такие, как я — люди, у которых есть этот опыт. Кто может применить его и сделать сейчас нашим преимуществом.

— Вы уже очень близки к трофею — это должно помочь вам восстановиться, придать сил. — Как профессионал ты не можешь себе позволить мечты. Ты выкладываешься на поле, чтобы сбылись мечты болельщиков. Повторюсь, важно и наслаждаться, но и оставаться ногами на земле. Тогда у тебя действительно прибавляется сил, чтобы завершить турнир максимально хорошо.