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Аксель Витсель: «Бельгийцы защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но были не так внимательны»
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Аксель Витсель: «Бельгийцы защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но были не так внимательны» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель после поражения от Франции в 1/2 финала чемпионата мира-2018​ (0:1) признался, что бельгийцы не были достаточно внимательны. Также он отметил организованные действия соперника.
— Расстроен поражением, хотя матч был хороший, — сказал Витсель. — Мы думали, что будем играть сильнее. Защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но не были так же внимательны. Хотя моменты у нас были и в первом, и втором тайме. Франция сыграла организовано, против них было играть непросто. (Игорь НОВИКОВ)
Франция — Бельгия
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