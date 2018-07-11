Аксель Витсель: «Бельгийцы защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но были не так внимательны»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель после поражения от Франции в 1/2 финала чемпионата мира-2018​ (0:1) признался, что бельгийцы не были достаточно внимательны. Также он отметил организованные действия соперника.

— Расстроен поражением, хотя матч был хороший, — сказал Витсель. — Мы думали, что будем играть сильнее. Защищались так же, как и в мачте с Бразилией, но не были так же внимательны. Хотя моменты у нас были и в первом, и втором тайме. Франция сыграла организовано, против них было играть непросто. ( Игорь НОВИКОВ

Франция — Бельгия

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