Феллайни: сборная Франции воспользовалась одним своим шансом

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни прокомментировал поражение от Франции (0:1) в полуфинале чемпионата мира — 2018.

«Это была тактическая битва. Фифти-фифти. По такой игре стандарты переставляют опасность. И много возможностей забить у тебя не будет. Франция воспользовалась одним своим шансом. Они особенно опасны при стандартах. Мы владели мячом больше соперника, сохраняли его, создавали. Но проиграли. Это разочаровывает, но таков футбол. Нам надо продолжать в том же духе. Быть сосредоточенными. У Бельгии много хорошей молодёжи», — передаёт слова Феллайни корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков

Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире, который состоится 14 июля. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.