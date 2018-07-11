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«Анри Тьерри двойной агент» и «Прощай Бельгия». Какие еще мемы придумали фанаты‐тролли
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«Анри Тьерри двойной агент» и «Прощай Бельгия». Какие еще мемы придумали фанаты‐тролли 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Захвативший всю страну и всю планету чемпионат мира по футболу вылился на страницы Сети в виде мемов. Болельщики не могут сдерживать эмоции когда любимая команда выигрывает или проигрывает, и хочется хотя бы словом и рисунком передать всю мощь бушующих эмоций.
Болельщики французской команды отреагировали на грустный твит бельгийцев о том, что им придется вернуться домой отличным мемом, подписав «Прощай Бельгия! Прямой дороги!».
Фанаты попытались заглянуть в будущее, и представить как, например, игрок сборной Франции Блез Матюиди отреагирует, если его соперниками в финале чемпионата станут хорваты, а не англичане.
Кое-кто посмеивается над бурными эмоциями болельщиков, показывая, как они выглядят со стороны человека, к футболу равнодушного.
Или показывает фото французского футболиста Килиана Мбаппе с разницей в 14 лет. На одной он ребенком изображен с игроком французской команды Анри Тьерри, на другой — с ним же, но уже ставшим тренером Бельгийской команды.
Двойственность положения Анри Тьерри отметили многие. «Так и знал, что в бельгийском стане есть один бородатый француз, который будет доволен результатом игры», — написал один из пользователей Twitter.
Кое-кто прямо называет Тьерри двойным агентом который не в состоянии скрыть радость от победы французской команды над его подопечными.
Фанаты помладше не упускают случая поглумиться над проигравшей командой. Без слов. Чтобы мама не ругалась.
Среди россиян также нашлись те, кто страстно болел за команду Бельгии, и прочил ей победу на чемпионате. Вернее, робко в нее верил.
Источник фото: risovach.ru
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