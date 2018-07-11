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Погба не согласен с критикой оборонительной тактики сборной Франции на ЧМ-2018
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Погба не согласен с критикой оборонительной тактики сборной Франции на ЧМ-2018 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба не согласен с критиками оборонительной манеры игры команды на чемпионате мира, он считает, что французы действуют разнообразно, подстраиваясь под соперника. Об этом он рассказал журналистам.
Во вторник в полуфинале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Самюэль Умтити.
"Я не согласен, матчи все разные. Неважно, как мы играли, я считаю наш результат хорошим", — сказал Погба, отвечая на вопрос журналистов об исключительно оборонительной тактике игры.
Он также отметил, что бельгийцам не стоит сильно расстраиваться из-за проигрыша, так как для них этот чемпионат еще не закончился. «Я считаю, что у них хорошая команда. Также у них есть следующая игра, они еще могут занять третье место», — отметил игрок.
Французы сыграют в финале турнира, их соперник определится в среду в матче между сборными Англии и Хорватии. Проигравший сыграет с командой Бельгии во встрече за третье место, которая пройдет 14 июля в Санкт— Петербурге. Финал состоится 15 июля в «Лужниках».
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