Варан: «Мы продемонстрировали наивысший уровень сплочённости» 

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан дал комментарий после матча с Бельгией (1:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Максим Фридман.
— Это матч, в котором мы продемонстрировали наивысший уровень сплочённости. Мы хорошо играли в защите. У нас получилась крепкая игра. Все футболисты проявили себя лучшим образом: от вратаря до нападающих.
— Почему вы не старались забить второй гол?
— Важной частью такого масштабного турнира является умение играть грамотно как в обороне, так и в атаке. Важно уделять внимание мелким деталям, не забывая о командных действиях.