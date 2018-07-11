Варан: «Мы продемонстрировали наивысший уровень сплочённости»

— Это матч, в котором мы продемонстрировали наивысший уровень сплочённости. Мы хорошо играли в защите. У нас получилась крепкая игра. Все футболисты проявили себя лучшим образом: от вратаря до нападающих.

— Почему вы не старались забить второй гол?

— Важной частью такого масштабного турнира является умение играть грамотно как в обороне, так и в атаке. Важно уделять внимание мелким деталям, не забывая о командных действиях.