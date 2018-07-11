Жозе Моуринью: Мне кажется, англичане должны быть свежее хорватов

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью — о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу Хорватия — Англия.

— Мне кажется, англичане должны быть свежее хорватов, — приводит слова Моуринью « RT на русском ». — Моложе игроки, проще и легче прошли групповой этап и плей-офф. Только Эшли Янгу больше 30 лет, а остальные футболисты очень молоды.

У Хорватии хороший менталитет, контроль мяча, но у Англии веселая команда. Смотришь на них — они радуются. Я общался со своими игроками из «Манчестер Юнайтед», Джесси Лингард очень счастлив и рад каждому матчу.

Напомним, матч Хорватия — Англия состоится сегодня, 11 июля на поле стадиона «Лужники» в Москве и начнется в 21:00 по местному времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.