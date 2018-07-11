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Жозе Моуринью: Мне кажется, англичане должны быть свежее хорватов
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Жозе Моуринью: Мне кажется, англичане должны быть свежее хорватов 

Советский спорт 3 часа назад
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью — о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу Хорватия — Англия.
— Мне кажется, англичане должны быть свежее хорватов, — приводит слова Моуринью «RT на русском». — Моложе игроки, проще и легче прошли групповой этап и плей-офф. Только Эшли Янгу больше 30 лет, а остальные футболисты очень молоды.
У Хорватии хороший менталитет, контроль мяча, но у Англии веселая команда. Смотришь на них — они радуются. Я общался со своими игроками из «Манчестер Юнайтед», Джесси Лингард очень счастлив и рад каждому матчу.
Напомним, матч Хорватия — Англия состоится сегодня, 11 июля на поле стадиона «Лужники» в Москве и начнется в 21:00 по местному времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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