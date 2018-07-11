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Миньоле: гол в ворота бельгийцев не был ошибкой вратаря в полуфинале ЧМ с французами
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Миньоле: гол в ворота бельгийцев не был ошибкой вратаря в полуфинале ЧМ с французами 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Единственный гол, забитый французами в ворота сборной Бельгии с углового в игре 1/2 финала чемпионата мира по футболу, не был ошибкой только вратаря Тибо Куртуа, а стал результатом игры всей команды. Такое мнение после матча высказал журналистам второй вратарь бельгийцев Симон Миньоле.
В полуфинале сборная Бельгии проиграла команде Франции со счетом 0:1. Единственный мяч забил защитник Самюэль Умтити после подачи углового.
"Нет, гол нам — это не ошибка вратаря. Для него это первый крупный турнир, он еще молодой. В целом он хорошо провел этот чемпионат, он играл хорошо", — сказал Миньоле, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он добавил, что в среду команда проведет разбор игры с французами и сделает соответствующие выводы. «Мы проиграли полуфинал, но постараемся выиграть следующий матч и занять третье место», — отметил голкипер.
Французы сыграют в финале турнира, их соперник определится в среду в матче между сборными Англии и Хорватии. Проигравший сыграет с командой Бельгии во встрече за третье место, которая пройдет 14 июля в Санкт— Петербурге.
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