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Постельное видео 32-летней Глюкозы попало в сеть
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Постельное видео 32-летней Глюкозы попало в сеть 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Кадры Наталья Чистякова-Ионова, которая широкой общественности больше известна под творческим псевдонимом ГлюкʼoZa, сама опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Под медленную музыку 32-летняя артистка в красивом белье томно прикрывает глаза, красуется и завлекает.
— Пожелаем друг другу сладких снов? — говорится в комментарии к видео.
Пользователи, конечно, взбудоражились. Помимо тех, кто, традиционно, восхитился красотой поп-певицы, нашлись крайне прагматичные люди. Такие пожелали себе вещих снов про билеты на финальные матчи ЧМ-2018. Были и умудренные опытом пользователи, которые предположили, что красавица «пьяненькая».
За час видео посмотрели больше 10 тысяч раз.
Известная певица активно ведет свой инстаграм и, кроме того, активно занимается музыкальной карьерой. Так, недавно она записала совместный трек с хулиганской группировкой «Ленинград» Сергея Шнурова.
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