Постельное видео 32-летней Глюкозы попало в сеть

Кадры Наталья Чистякова-Ионова, которая широкой общественности больше известна под творческим псевдонимом ГлюкʼoZa, сама опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Под медленную музыку 32-летняя артистка в красивом белье томно прикрывает глаза, красуется и завлекает.

— Пожелаем друг другу сладких снов? — говорится в комментарии к видео.

Пользователи, конечно, взбудоражились. Помимо тех, кто, традиционно, восхитился красотой поп-певицы, нашлись крайне прагматичные люди. Такие пожелали себе вещих снов про билеты на финальные матчи ЧМ-2018. Были и умудренные опытом пользователи, которые предположили, что красавица «пьяненькая».

За час видео посмотрели больше 10 тысяч раз.