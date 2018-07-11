Костюм дня. Мушкетер Патрис Эвра. Фото

Одним из самых колоритных болельщиков сборной Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии был экс-игрок команды Патрис Эвра . 37-летний француз на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он одет в костюм мушкетера. Также он написал традиционный клич «Вперед, Ле Бле!»

Allez Les Bleus! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 ahahahaha #Ilovethisgame #WorldCup #FRA pic.twitter.com/HKdoKuYKlO

— Patrice Evra (@Evra) 10 июля 2018 г.

Франция — Бельгия

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