Гризманн: «Мы готовили стандартные положения»

— Мы очень счастливы, теперь нам необходимо немного отдохнуть, а затем приступать к подготовке к матчу.

— Кто фаворит финала?

— Давайте не будем торопить события. В первую очередь, чтобы выиграть чемпионат мира, нужно крепко стоять на ногах. Финал будет непростым, какой бы соперник не выпал.

— Как прокомментируете гол Юмтити?

— Мы готовили стандартные положения. Очень здорово, что Юмтити оказался на месте в ключевой момент. Мы заслужили победу.

— Что думаете о переходе Роналду?

— Это очень поможет «Ювентусу»!