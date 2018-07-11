Гризманн: «Мы готовили стандартные положения» 

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий после матча с Бельгией (1:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Максим Фридман.
— Мы очень счастливы, теперь нам необходимо немного отдохнуть, а затем приступать к подготовке к матчу.
— Кто фаворит финала?
— Давайте не будем торопить события. В первую очередь, чтобы выиграть чемпионат мира, нужно крепко стоять на ногах. Финал будет непростым, какой бы соперник не выпал.
— Как прокомментируете гол Юмтити?
— Мы готовили стандартные положения. Очень здорово, что Юмтити оказался на месте в ключевой момент. Мы заслужили победу.
— Что думаете о переходе Роналду?
— Это очень поможет «Ювентусу»!