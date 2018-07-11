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Льорис: опыт может стать преимуществом сборной Франции в финале
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Льорис: опыт может стать преимуществом сборной Франции в финале 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над Бельгией (1:0) в полуфинале чемпионата мира — 2018.
«Чувства сумасшедшие, невероятные! Знаете, мы ведь проиграли два года назад один финал, поэтому сейчас очень важно крепко стоять на ногах, оставаться на земле. У нас в команде произошло много изменений, многие игроки тогда были в составе, а сейчас в него не попали. Но есть и такие, как я — люди, у которых есть этот опыт. Кто может применить его и сделать сейчас нашим преимуществом», — передаёт слова Льориса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.
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