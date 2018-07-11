Моуринью: «В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой» 

Главный тренер ”Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью подвел итоги выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года. Напомним, российская сборная дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии в серии пенальти.
«Россия сравняла счет в дополнительное время, и, как правило, боги футбола отдают победу такой команде. Но они не всегда бывают справедливы. Но у сборной Хорватии больше потенциала, сильнее игроки, чем у России. Россияне играли на пределе своих возможностей, что помогает завоевать сердца. Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду.
Все говорили, что Россия вылетит на групповом этапе. Но она вышла в плей-офф и сыграла феноменально в матчах с Испанией и Хорватией. Российской сборной придется искать замену завершившему карьеру Сергею Игнашевичу. Но молодое поколение — Александр Головин, Денис Черышев — уже заявило о себе. В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой», — цитирует Моуринью.