Ещё
Владислав Радимов: Можно было предвидеть, что команды будут думать о том, как не пропустить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владислав Радимов: Можно было предвидеть, что команды будут думать о том, как не пропустить 

Советский спорт 2 часа назад
— На кону была очень большая цена, поэтому можно было предвидеть, что команды будут думать о том, как не пропустить быструю атаку соперника, — приводит слова Радимова «Матч ТВ». — У этих сборных есть скоростные футболисты впереди. Прессинга как такового не получилось, и мы предугадали то, что в первом тайме почти не будет моментов.
И хотелось бы отметить игру крайних защитников, которые раньше поднимались высоко, поднимаясь в атаку, в этой встреча так не делали. Думаю, что это — изначальная установка. Шла осторожная игра.
Напомним, в финале чемпионата мира французы 15 июля встретятся с победителем матча Хорватия — Англия, который состоится завтра, 11 июля в «Лужниках» (Москва) и начнется в 21:00 по местному времени.
Советский спорт: последние новости
Антуан Гризманн: Роналду в "Ювентусе"? Всего хорошего! Бэйл – Роналду: Удачи в будущем, мой друг Пеле – о переходе Роналду: Чемпионы никогда не устают от новых вызовов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение