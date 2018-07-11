Владислав Радимов: Можно было предвидеть, что команды будут думать о том, как не пропустить

— На кону была очень большая цена, поэтому можно было предвидеть, что команды будут думать о том, как не пропустить быструю атаку соперника, — приводит слова Радимова «Матч ТВ». — У этих сборных есть скоростные футболисты впереди. Прессинга как такового не получилось, и мы предугадали то, что в первом тайме почти не будет моментов.

И хотелось бы отметить игру крайних защитников, которые раньше поднимались высоко, поднимаясь в атаку, в этой встреча так не делали. Думаю, что это — изначальная установка. Шла осторожная игра.

Напомним, в финале чемпионата мира французы 15 июля встретятся с победителем матча Хорватия — Англия, который состоится завтра, 11 июля в «Лужниках» (Москва) и начнется в 21:00 по местному времени.