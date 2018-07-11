Погба посвятил победу в полуфинале ЧМ-2018 спасенным из пещеры тайским детям

Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил победу в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года над командой Бельгии юношеской футбольной команде, застрявшей в пещере Тхам Луанг в Таиланде, сообщает "Советский спорт"

"Эта победа посвящается героям дня. Отлично сработано, парни, вы очень сильные", — написал Погба в твиттере.

10 июля спасатели высвободили 12 детей и тренера юношеской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за ливней все выходы были заблокированы.