Погба посвятил победу в полуфинале ЧМ-2018 спасенным из пещеры тайским детям 

Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил победу в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года над командой Бельгии юношеской футбольной команде, застрявшей в пещере Тхам Луанг в Таиланде, сообщает "Советский спорт".
"Эта победа посвящается героям дня. Отлично сработано, парни, вы очень сильные", — написал Погба в твиттере.
10 июля спасатели высвободили 12 детей и тренера юношеской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за ливней все выходы были заблокированы.
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, которая прошла 10 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.