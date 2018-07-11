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Легендарный итальянский футболист Мальдини поделился мнением о Головине
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Легендарный итальянский футболист Мальдини поделился мнением о Головине 

RT на русском 2 часа назад
Легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини поделился мнением о полузащитнике сборной России и московского ЦСКА Александре Головине
«Головину действительно есть, куда расти. Он может выйти на высокий уровень, когда уедет в европейский клуб», — цитирует Мальдини «Спорт-Экспресс».
В некоторых СМИ появлялась информация, что Головин попал в сферу интересов «Челси», «Ювентуса», «Барселоны», «Наполи».
Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин может перейти в лондонский «Арсенал».
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