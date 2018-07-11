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В Ницце произошла давка из-за победы Франции на ЧМ
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В Ницце произошла давка из-за победы Франции на ЧМ 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Во французской Ницце несколько десятков человек пострадали в массовой давке. Инцидент произошёл на открытой веранде одного из местных баров вскоре после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии. Как только прозвучал финальный свисток, болельщики начали пускать фейерверки и зажигать файеры. Чтобы спрятаться от едкого дыма, люди в панике начали вслепую метаться между столиков. В результате пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает портал nicematin.com.
В матче 1/2 чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Бельгии со счётом 1:0 и вышла в финал. Соперник французов определится во втором полуфинале между Англией и Хорватией. Встреча состоится 11 июля в Москве, начало в 21:00 мск.
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