В Ницце произошла давка из-за победы Франции на ЧМ

Во французской Ницце несколько десятков человек пострадали в массовой давке. Инцидент произошёл на открытой веранде одного из местных баров вскоре после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии. Как только прозвучал финальный свисток, болельщики начали пускать фейерверки и зажигать файеры. Чтобы спрятаться от едкого дыма, люди в панике начали вслепую метаться между столиков. В результате пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает портал nicematin.com.

В матче 1/2 чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Бельгии со счётом 1:0 и вышла в финал. Соперник французов определится во втором полуфинале между Англией и Хорватией. Встреча состоится 11 июля в Москве, начало в 21:00 мск.