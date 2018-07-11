Юго Ллорис: «Мы должны сделать горький опыт поражения на ЧЕ-2016 нашим преимуществом»

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис после победы над Бельгией (1:0) в полуфинале чемпионата мира-2018 отметил, что команде не стоит витать в облаках. Два года назад французы проиграли Португалии в финале чемпионата Европы-2016 (0:1).

— Чувства сумасшедшие, просто невероятные! — признался Ллорис. — Мы ведь проиграли один финал два года назад, так что сейчас нам важно крепко стоять на ногах и не витать в облаках.

— Что вы извлекли из того поражения?

— В нашей команде произошло много изменений, некоторые игроки тогда были в основе, а теперь на их месте играют другие. Но есть и такие, как я — те, кто помнит этот горький опыт, может применить его и сделать сейчас нашим преимуществом. ( Егор БЫЧКОВ

Франция — Бельгия

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