Азар: «Бельгия была самой зрелищной командой этого чемпионата мира»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал поражение от Франции (0:1) в полуфинале ЧМ-2018. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Петербург» 10 июля. Единственный гол на 51-й минуте забил Самюэль Умтити.

«Мы разочарованы, так как мечтали об этом финале. Тем не менее, мы очень довольны работой, проделанной на этом чемпионате мира. Думаю, мы были самой зрелищной командой этого чемпионата, но в полуфинале встретились с грозным соперником. Франция не показывает красивый футбол, но очень надежно играет в защите и реализует свои шансы.

Думаю, мы заслуживали лучшей участи. Мы контролировали, но у нас было не так много моментов. Были две великолепные возможности, но прекрасно сыграл Льорис. не знаю, выиграет ли Франция чемпионат мира, но я поддерживаю эту сборную с детства. Было бы хорошо, чтобы французы стали двукратными чемпионами мира", — приводит слова Азара L`Equipe.

Во втором полуфинале ЧМ-2018 сыграют сборные Англии и Хорватии. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Финал чемпионата мира также будет сыгран на этой столичной арене 15 июля.