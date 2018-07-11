Де Брёйне: Мбаппе провёл хорошую игру, но не показал чего-то особенного

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне прокомментировал поражение от Франции (0:1) в полуфинале чемпионата мира — 2018, а также оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе играет так, как играет. Я смотрю на свою игру, свои действия на поле и не думаю о соперниках. Он провёл хорошую игру, но не показал чего-то особенного. Мы хорошо действовали против него. Он отличный игрок. В сборной Франции таких много. Не знаю, что ждёт Бельгию в будущем. Я ещё буду играть за сборную, за остальных говорить не решусь. Сейчас мы должны восстановиться и сфокусироваться на последнем матче. Надеюсь, мы сможем его выиграть и подняться высоко, чего давно не происходило с Бельгией. Потом посмотрим, что будет. Мы хотим уйти на перерыв на позитивной ноте», — передаёт слова Де Брейне корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева

Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире, который состоится 14 июля. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.