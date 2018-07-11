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Давор Шукер: Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить
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Давор Шукер: Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить 

Советский спорт 50 минут назад
Лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер — о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу с командой Англии.
— Впереди нас ждет сложнейший матч чемпионата, — заявил Шукер в интервью «Известиям». — Наш соперник крайне мотивирован и заряжен на победу. Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить. Но у нашей сборной такие же планы, и мы постараемся показать себя с лучшей стороны.
Напомним, матч Хорватия — Англия состоится сегодня, 11 июля на поле стадиона «Лужники» в Москве и начнется в 21:00 по местному времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
За кого вы будете болеть в матче Хорватия — Англия?
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