Давор Шукер: Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить

Лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер — о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу с командой Англии.

— Впереди нас ждет сложнейший матч чемпионата, — заявил Шукер в интервью «Известиям» . — Наш соперник крайне мотивирован и заряжен на победу. Англичане давно ничего не выигрывали и хотят это исправить. Но у нашей сборной такие же планы, и мы постараемся показать себя с лучшей стороны.

Напомним, матч Хорватия — Англия состоится сегодня, 11 июля на поле стадиона «Лужники» в Москве и начнется в 21:00 по местному времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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