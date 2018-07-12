Кутепов: если бы я мог выбрать свой будущий клуб, это был бы «Милан»

«Есть много факторов. Во-первых, нужно договориться с моим нынешним клубом — «Спартаком». Когда будет конкретика, тогда будем разговаривать. Если бы я мог сейчас выбрать свой будущий клуб, это был бы «Милан» — сто процентов», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Россия 24».

В сезоне-2017/18 Илья провёл в составе «Спартака» 18 матчей в российской Премьер-Лиге и забил один мяч. На ЧМ-2018 защитник принял участие в трёх поединках группового этапа и отметился результативной передачей, а также выступил в играх 1/8 финала турнира с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) и 1/4 финала с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).