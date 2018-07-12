Фан-фест на площади Куйбышева не будет работать до 14 июля

Площадка будет закрыта в течение двух дней

Самарский фан-фест на площади Куйбышева закрылся на выходные до 14 июля. Дело в том, что в четверг и пятницу не пройдет ни одного матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Но уже в конце недели площадка заработает в полную силу. В субботу, 14 июля, на огромном экране самарцам и гостям города покажут матч между Англией и Бельгией. Команды поборются за третье место в ЧМ.