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Фан-фест на площади Куйбышева не будет работать до 14 июля
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Фан-фест на площади Куйбышева не будет работать до 14 июля 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Площадка будет закрыта в течение двух дней
Самарский фан-фест на площади Куйбышева закрылся на выходные до 14 июля. Дело в том, что в четверг и пятницу не пройдет ни одного матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Но уже в конце недели площадка заработает в полную силу. В субботу, 14 июля, на огромном экране самарцам и гостям города покажут матч между Англией и Бельгией. Команды поборются за третье место в ЧМ.
— А в воскресенье, 15 июля, до начала трансляции финального матча между Францией и Хорватией на сцене самарского фан-феста выступит «D’Black Blues Orchestra» с зампредседателя правления «Роснано» Владимиром Аветисяном во главе, а после — «Дискотека Авария», — рассказали организаторы.
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