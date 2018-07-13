Самарских волонтеров ЧМ-2018 наградят на площади Куйбышева

Добровольцы помогали организаторам фан-феста на протяжении всего ЧМ В пятницу, 13 июля, в Самаре подведут итоги волонтерских программ ЧМ-2018. Об этом сообщили представители областного правительства.

— Праздник для волонтеров пройдет на площади Куйбышева. Он начнется в 17:30. В нем примут участие более 2000 добровольцев, — рассказали в белом доме. — Подарки получат самые активные участники волонтерских программ, координаторы, а также участники проектов-финалистов конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира FIFA в России».

Сами виновники торжества организуют несколько флешмобов во время мероприятия. Также на площади Куйбышева пройдет концерт с участием местных музыкальных коллективов.