Ещё
Самарцев приглашают на массовую уборку площади Куйбышева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самарцев приглашают на массовую уборку площади Куйбышева 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Перед финальным праздником площадь Куйбышева ждёт генеральная уборка
Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля в Самаре на площади Куйбышева можно будет увидеть трансляцию финального матча мундиаля. Покажут также церемонию торжественного закрытия мирового спортивного праздника. Этот же день станет последним днём работы фестиваля болельщиков.
Жителям и гостям Самары предлагают принять участие в флешмобе, который пройдет в фан-зоне накануне, 14 июля. Все желающие могут последовать примеру многочисленных иностранных болельщиков, которые приводили после себя в порядок трибуны стадионов. Для этого нужно прийти на фан-фест 14 июля и убраться на главной площади Самары.
— Всем желающим принять участие в массовой уборке будут раздавать мусорные пакеты, — рассказали в АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».
63.ru: последние новости
«Нашелся!»: англичанина Дугласа Мортона отыскали в Москве Британский диджей и «Синяя птица»: появилась программа фан-феста в Самаре на 28 июня В Самаре утвердили проект планировки территории для строительства Северного шоссе
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ65
Мутко попал в немилость ФИФА
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ26
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение