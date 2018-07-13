Самарцев приглашают на массовую уборку площади Куйбышева

Перед финальным праздником площадь Куйбышева ждёт генеральная уборка

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля в Самаре на площади Куйбышева можно будет увидеть трансляцию финального матча мундиаля. Покажут также церемонию торжественного закрытия мирового спортивного праздника. Этот же день станет последним днём работы фестиваля болельщиков.

Жителям и гостям Самары предлагают принять участие в флешмобе, который пройдет в фан-зоне накануне, 14 июля. Все желающие могут последовать примеру многочисленных иностранных болельщиков, которые приводили после себя в порядок трибуны стадионов. Для этого нужно прийти на фан-фест 14 июля и убраться на главной площади Самары.

— Всем желающим принять участие в массовой уборке будут раздавать мусорные пакеты, — рассказали в АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».