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«Стали 33-й командой ЧМ-2018»: на площади Куйбышева наградили волонтёров
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«Стали 33-й командой ЧМ-2018»: на площади Куйбышева наградили волонтёров 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Сине-белая сборная волонтеров ликовала на площади Куйбышева
В Самаре прошло торжественное мероприятие. На площади Куйбышева наградили одну из самых многочисленных команд ЧМ-2018 — волонтёров. Сине-белая сборная, состоящая из представителей всех стран и континентов, собралась на фан-зоне, чтобы подвести итоги работы во время мундиаля.
Волонтеры сплотились во время мундиаля
Добровольцы не скрывали своего восторга
В областной столице работали волонтёры со всей России — от Калининграда до Владивостока, а также из разных континентов, включая Африку и Америку. Также огромный вклад в организацию праздника привнесли и самарские добровольцы, люди разных возрастов — от школьников до 80-летних «серебряных» волонтеров.
Не остались без поздравлений и «серебряные» волонтеры
— Вы стали 33-й командой ЧМ-2018. Командой, которая по-настоящему победила, — заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. — Этот опыт, который вы получили здесь, опыт человеческого взаимодействия, общения, умения понимать друг друга без слов, поможет вам стать победителями и в жизни.
С несколькими волонтерами Дмитрий Азаров сфотографировался лично
Но не обошлось и без традиционного памятного селфи
О том, что творилось на площадке фан-феста, читайте в специальном репортаже 63.ru.
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