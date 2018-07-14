«Стали 33-й командой ЧМ-2018»: на площади Куйбышева наградили волонтёров

Сине-белая сборная волонтеров ликовала на площади Куйбышева

В Самаре прошло торжественное мероприятие. На площади Куйбышева наградили одну из самых многочисленных команд ЧМ-2018 — волонтёров. Сине-белая сборная, состоящая из представителей всех стран и континентов, собралась на фан-зоне, чтобы подвести итоги работы во время мундиаля.

Волонтеры сплотились во время мундиаля

Добровольцы не скрывали своего восторга

В областной столице работали волонтёры со всей России — от Калининграда до Владивостока, а также из разных континентов, включая Африку и Америку. Также огромный вклад в организацию праздника привнесли и самарские добровольцы, люди разных возрастов — от школьников до 80-летних «серебряных» волонтеров.

Не остались без поздравлений и «серебряные» волонтеры

— Вы стали 33-й командой ЧМ-2018. Командой, которая по-настоящему победила, — заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров . — Этот опыт, который вы получили здесь, опыт человеческого взаимодействия, общения, умения понимать друг друга без слов, поможет вам стать победителями и в жизни.

С несколькими волонтерами Дмитрий Азаров сфотографировался лично

Но не обошлось и без традиционного памятного селфи

О том, что творилось на площадке фан-феста, читайте в специальном репортаже 63.ru.