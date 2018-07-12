Златко Далич: С таким Перишичем мы выиграем чемпионат мира

— Перишич сильно верит в себя, нам нужен такой игрок, которого мы видели на Евро. С таким Перишичем мы выиграем чемпионат мира.

Он еще не дошел до пика своей формы, наверное, это объясняется тем, что я просил его помогать в обороне. Но у нас такая схема — он должен помогать защитникам. Теперь Перишич забил, это еще больше дает ему уверенности, и я жду, что он покажет свою лучшую игру в финале, — цитирует Далича агентство «Р-Спорт».

Перишич прошел обследование МРТ в Москве

11 июля сборная Хорватии в Москве со счетом 2:1 после дополнительного времени победила в полуфинале команду Англии. Перишич в этом матче забил мяч и отдал голевую передачу. Он был признан лучшим игроком встречи.

В финале турнира хорваты 15 июля в «Лужниках» сыграют со сборной Франции.