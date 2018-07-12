Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся пьяным в Москве

Британский болельщик Дуглас Моретон, пропавший ранее в Самаре, нашелся в московской гостинице. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили о том, что в отношении болельщика никаких противоправных деяний не совершалось.

Накануне один из родных Моретона написал сообщил на своих страницах в социальных сетях, что мужчину в последний раз видели 6 июля в Самаре, где сборная Англии играла в четвертьфинале чемпионата с командой Швеции.

По данным некоторых СМИ, Моретон находился в состоянии алкогольного опьянения во время пропажи.

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Ранее болельщик сборной Аргентины Дину Алекс пропал без вести после поражения команды от Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.