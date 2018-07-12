Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице

Болельщик сборной Англии, которого ранее объявили пропавшим, был найден в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили о том, что пропавший находится в одной из гостиниц Москвы.

"Также установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось. Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании", — сообщили в полиции.

Накануне один из родных Моретона написал сообщил на своих страницах в социальных сетях, что мужчину в последний раз видели 6 июля в Самаре, где сборная Англии играла в четвертьфинале чемпионата с командой Швеции.

Ранее болельщик сборной Аргентины Дину Алекс пропал без вести после поражения команды от Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.