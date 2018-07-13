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Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве
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Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Британский болельщик Дуглас Моретон, который пропал в России во время посещения чемпионата мира — 2018, нашелся в московской гостинице. Об этом информирует ТАСС. "Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы", — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Также сообщается, что в отношении гостя России не совершалось никаких правонарушений.
"Также установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось. Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании", — заключили в ведомстве.
Накануне один из родных Моретона написал сообщил на своих страницах в социальных сетях, что мужчину в последний раз видели 6 июля в Самаре, где сборная Англии играла в четвертьфинале чемпионата с командой Швеции.
Ранее представитель британского посольства подтвердил информацию о пропаже Моретона и заявил, что обратился в соответствующие органы для выяснения местонахождения соотечественника.
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