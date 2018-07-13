Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве

Британский болельщик Дуглас Моретон, который пропал в России во время посещения чемпионата мира — 2018, нашелся в московской гостинице. Об этом информирует ТАСС . "Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы", — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Также сообщается, что в отношении гостя России не совершалось никаких правонарушений.

"Также установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось. Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании", — заключили в ведомстве.

Накануне один из родных Моретона написал сообщил на своих страницах в социальных сетях, что мужчину в последний раз видели 6 июля в Самаре, где сборная Англии играла в четвертьфинале чемпионата с командой Швеции.

Ранее представитель британского посольства подтвердил информацию о пропаже Моретона и заявил, что обратился в соответствующие органы для выяснения местонахождения соотечественника.