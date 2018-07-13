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Безуглов рассказал подробности восстановления Дзагоева после травмы во время ЧМ-2018
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Безуглов рассказал подробности восстановления Дзагоева после травмы во время ЧМ-2018 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Soccer News
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как проходило восстановление полузащитника национальной команды Алана Дзагоева, получившего повреждение в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с Саудовской Аравией
«У Алана было повреждение двуглавой мышцы бедра, полученное во время спринта — это классический механизм. Мы в первый же день сделали МРТ, определили объем повреждения, поэтому и смогли достаточно точно спрогнозировать сроки лечения», — приводит слова Безуглова «Спорт-экспресс».
Он отметил, что ни у кого в команде не возникло мысли о том, что Дзагоев больше не сможет выйти на поле на чемпионате мира.
«Уже на 12-й день он вернулся в общую группу. Станислав Черчесов, когда узнал о сроках лечения, сказал только одно: «Отлично, будем готовить его к плей-офф». После возвращения в общую группу ни один из параметров готовности Алана не стал хуже», — добавил врач национальной команды.
На домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года Дзагоев принял участие в двух матчах — с Саудовской Аравией и Хорватией, проведя на поле в общей сложности порядка 45 минут. При этом он стал автором голевой передачи на Марио Фернандеса в четвертьфинале с хорватами, что позволило российской команде сравнять счёт и перевести игру в серию пенальти.
Ранее сообщалось, что Дзагоев попал в сферу интересов «Лацио».
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