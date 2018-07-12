Лёгкая атлетика. Ошибка с заявкой российской спортсменки на ЧМ

Российская лёгкая атлетика снова удивляет! Теперь — глупыми косяками на чемпионате мира. Хорошо хоть брата не отправили — и такое бывало.

Порой складывается ощущение, что слова безответственность и безалаберность можно вставить куда-нибудь в официальный девиз всего российского спорта. Время от времени его сотрясают такие дикие истории, что диву даёшься. Некоторые из них могут иметь самые тяжёлые и печальные последствия. Некоторые — это по сути мелочи. Но из мелочей, как известно, складывается общая картина. В нашем случае — совершенно не благостная.

Перейдём к сути. 10 июля в финском Тампере стартовал 17-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров. Принимают в нём участие и российские спортсмены, правда, уже привычно в качестве нейтральных атлетов, без флага и гимна. Изначально их должно было быть десять, но выяснилось, что в одном виде могут выступать только два спортсмена из одной страны, а потому прыгунья с шестом Полина Кнороз от команды была отцеплена.

А потом спортсменов едва не осталось восемь. Выяснилось, что 18-летнюю Полину Миллер , специализирующуюся в беге на 400 метров по ошибке заявили на дистанцию вдвое более короткую, где у неё очень мало шансов показать высокий результат. Судите сами: в начале июля на «Мемориале Знаменских» Полина пробежала 400 метров за 51,92 секунды — это четвёртый результат среди юниорок в истории России и 10-й в мире за 2018 год (лучший — 50,07). На дистанции 200 метров всё гораздо скромнее: 23,15 секунды в мае 2018 года — это 38-й результат сезона в мире при лучшем, составляющем 22,39 секунды. И где же побороться проще?

«Почему из-за ошибки одного человека, не искажённого интеллектом, должны страдать другие? Такая тупость. Я разочарована в том, как ведут себя люди, несущие большую ответственность! Почему часто бывает так, что уровень обязанностей не соответствует готовности к этим обязанностям?! Безответственные люди — большая беда во всех делах», — эмоционально отреагировала на происходящее сама спортсменка в «Инстаграме».

Ещё более смешной и странной эту ситуацию делает тот факт, что в заявке сборной России на финский чемпионат мира было лишь девять человек — по пальцам одной руки можно пересчитать! Удивительно, что когда в команде было больше сотни атлетов (например, на взрослом чемпионате мира в Берлине — 106, или на турнире в Москве — 119), подобного не происходило.

Хотя, например, подобная и даже более печальная для спортсмена история приключилась в марте 2015 года на чемпионате Европы в закрытых помещениях в Праге. Чемпион России по прыжкам в длину Василий Копейкин подготовился к турниру, приехал в составе команды в Чехию и чуть ли не перед стартом узнал, что в заявке сборной оказался не он, а его брат Александр, также занимающийся прыжками, но специализирующийся на многоборье.

«Сотрудник ВФЛА допустил грубую ошибку. Такие ситуации и раньше случались, но с нашей сборной это произошло впервые. К сожалению, практика рассмотрения таких протестов не была нашим союзником, так как ни разу не принимались положительные решения, поэтому вердикт судейского корпуса жесток по отношению к спортсмену, но справедлив по букве закона», — рассказал исполняющий обязанности президента ВФЛА Вадим Зеличенок . «Мы обязательно проведём внутреннее расследование и примем все надлежащие меры по недопущению впредь подобных ситуаций», — добавил руководитель.

Надлежащих мер в федерации, переживающей не лучшие времена, хватило на три года. Впрочем, Полине можно порадоваться хотя бы тому, что она проведёт своего рода контрольную тренировку на дистанции 200 метров. Василия Копейкина же в 2015-м вообще в сектор не пустили.

«Скорее всего, ошибка произошла просто из-за невнимательности одного из руководителей, которые занимались этим. Пока ситуация до конца не ясна. Лучше, чтобы все были на месте. Условно: собрали всех за круглым столом и поняли, кто допустил ошибку и как было по времени, — объяснил историю с Миллер спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников . — Конечно, жалко девочку и тренера. Они готовились, но у Полины это не последний старт и ей ещё удастся реализовать свой потенциал. Мы же, безусловно, проведём разбор случившегося».

Разбор — это прекрасно, но Полина за медаль чемпионата мира побороться уже не сможет.